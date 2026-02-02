Çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumayı amaçlayan yeni düzenleme çalışmasında, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik önemli kısıtlamalar gündeme geldi. Hazırlanan taslağa göre, ebeveyn izni olsa bile bu yaş grubunun sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamaması planlanıyor. Düzenlemede yaş doğrulama sistemleri ve platformlara getirilecek yeni yükümlülükler de öne çıkıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocukların dijital ortamda güvenliğini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışma Meclis gündemine taşındı. Yapılan sunumda, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi, çocukların yalnızca yaşlarına uygun içerik ve oyunlara erişebilmesi ile sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluklarının artırılması başlıkları ele alındı.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI MI GELİYOR?

Meclis’te AK Parti Grubuna yapılan sunumda, çocukların sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korunması için mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması planlanıyor. Düzenlemenin ana hedefi, çocukların dijital bağımlılık, mahremiyet ihlali ve zararlı içeriklerle karşılaşmasının önüne geçmek olarak ifade ediliyor.

Sunumda öne çıkan en önemli başlıklardan biri yaş sınırı oldu. Buna göre, sosyal paylaşım sitelerine erişim için yaş sınırının 15 olarak belirlenmesi gündemde. 15 yaşını doldurmamış çocukların, ebeveyn izni olsa dahi sosyal medya platformlarında hesap açamaması planlanıyor. Çevrim içi oyunlarda ise genel bir yasak yerine, yaşa göre derecelendirme sistemi uygulanarak çocukların yalnızca yaşlarına uygun içeriklere erişebilmesi hedefleniyor.

Sunumdaki bir diğer öneri ise çocukların dijital ortamları kullanırken ebeveynin yönlendirme ve gözetim hakkının kullanımı oldu. Ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformlarına yükümlülük olarak getirilmesi hedefleniyor. Platformların kullanıcıların, yasa dışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikayetlerini, elektronik ortamda iletebilecekleri aktif bir başvuru mekanizması sunma yükümlülüğünün kapsamının da genişletilmesi amaçlanıyor.

DÜNYADAN ÖRNEKLERE SUNUMDA YER VERİLDİ

Hazırlanan sunumda, çocukların güvenli internet kullanımı konusunda dünyadaki güncel uygulamalara da yer verildi. Bu alandaki en kapsamlı yasal düzenlemelerin Birleşik Krallık ve Avustralya’da hayata geçirildiği belirtildi. Özellikle Avustralya’nın, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke olduğu vurgulandı.

Avustralya’daki düzenlemede, çocukların sosyal medya kullanımından doğabilecek muhtemel zararların sorumluluğu doğrudan platform sağlayıcılarına yükleniyor. Kurallara uymayan şirketler için 2025 itibarıyla 49,5 milyon Avustralya Doları’na kadar idari para cezası öngörülüyor. Benzer düzenlemelerin İngiltere ve ABD’de de tartışılmaya devam ettiği ifade ediliyor.

