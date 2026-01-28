Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisinin Meclis’e sunduğu yasa teklifi büyük oranda evet oyuyla kabul edildi.

Fransa Ulusal Meclis Genel Kurulunda, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik tasarı kabul edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’tan Milletvekili Laure Miller’in sunduğu tasarı, 21 “hayır” oyuna karşı 130 “evet” oyuyla kabul edildi.

Meclis, öğrencilerin ve çocukların zihinsel gelişimini korumak amacıyla 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı teklifini kabul ederken; Cumhurbaşkanı Macron “Çocuklarımızın beyinleri satılık değildir” çıkışıyla teknoloji devlerine karşı sosyal medya sloganıyla çalışmalar başlatmıştı.

Sosyal medya platformlarına genç kullanıcıların yaşının tespit edilmesi için tedbirler alması şartı getirilmesini kapsayan tasarı, ayrıca liselerde öğrencilerin ders sırasında ve okul binası koridorlarında cep telefonu kullanımına yasak getirilmesini de içeriyor.

Söz konusu teklifin gelecek günlerde Fransız Senatosunda görüşülmesi bekleniyor. Eylül ayında uygulamaya konulacak yasak, çocukların kullanacağı birçok cihazı kapsayacak. Geçtiğimiz günlerde Avustralya Meclisi de, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan kanuni düzenlemeyi 10 Aralık 2025’te yürürlüğe sokmuştu.



