Mısır’da çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımına yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme için düğmeye basıldı. Meclis, Cumhurbaşkanı Sisi’nin çağrısı doğrultusunda çalışmalara başlıyor.

Mısır, çocukların dijital dünyadaki varlığına yönelik yeni bir yasal adım atmaya hazırlanıyor. Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Sisi’nin talimatı doğrultusunda çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımını düzenleyecek bir yasa tasarısı hazırlamak için çalışma başlatma kararı aldı.

Meclisten yapılan açıklamada, çocukların dijital platformlara erişimine ilişkin net ve bağlayıcı bir yasal çerçeve oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Mevcut durumun 'dijital kaos' olarak tanımlandığı açıklamada, bu sürecin toplum yapısı ve gelecek nesiller üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çekildi.

AMAÇ DİJİTAL RİSKLERİN ÖNÜNE GEÇMEK

Yeni düzenlemeyle çocukların düşünce dünyasını ve davranış gelişimini tehdit eden dijital risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uluslararası uygulamaların da inceleneceği belirtilirken, sosyal medya platformları ve dijital içeriklere erişim konusunda etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması planlanıyor.

Meclis Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komitesi üyesi Milletvekili Cihan Şahin, çocukların dijital teknolojilere erişimini düzenleyen açık bir mevzuat eksikliğinin, gizlilik ihlallerini ve çevrim içi istismar risklerini artırdığını söyledi.

Milletvekili Muhammed Abduh ise ailelerin çocuklarının internet kullanımını daha etkin denetleyebilmesi için özel internet paketleri ve SIM kart uygulamalarının gündemde olduğunu açıkladı. Abduh ayrıca dijital okuryazarlık çalışmalarının yasal düzenlemeler kadar önemli olduğunu ifade etti.

SİSİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Sisi, 24 Ocak’ta Polis Günü kapsamında yaptığı konuşmada, Meclise bu yönde bir yasa hazırlanması çağrısında bulunmuş, düzenlemenin amacının “otorite kurmak değil, çocukları gelişimlerini tehdit eden tehlikelerden korumak” olduğunu vurgulamıştı.

Sisi, Avustralya ve İngiltere’de benzer yaş sınırlamalarının uygulandığını da hatırlatmıştı.

