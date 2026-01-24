Sudan’daki iç savaşta paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) verilen destek nedeniyle Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır ve Suudi Arabistan’ın artan baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan’da orduyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) verilen destek nedeniyle Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e baskıyı artırdı.

"DAVET EDİLMEDİ, ÇAĞRILDI"

Middle East Eye’ın haberine göre, Hafter’ın oğlu ve Libya Arap Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey isimlerinden Saddam Hafter, bu ay Kahire’ye “nezaket ziyareti” için değil, acil uyarı için çağrıldı.

Mısırlı kaynaklara göre görüşmede, RSF’ye silah, yakıt, insansız hava araçları ve paralı asker akışı sağlandığına dair somut kanıtlar masaya kondu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Hafter’e, RSF'ye sağladığı yardımların kesilmesi yönünde net bir uyarı mesajı iletildi.

BAE’ye karşı yeni ittifak mı doğuyor? Hafter, Suudi Arabistan–Mısır hattında sıkıştı

PARAMİLİTER HAT LİBYA ÜZERİNDEN Mİ BESLENİYOR?

Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan’daki iç savaşta RSF’nin son dönemde elde ettiği askeri kazanımların, Libya üzerinden kurulan lojistik hatlar sayesinde mümkün olduğunu değerlendiriyor.

BAE’ye karşı yeni ittifak mı doğuyor? Hafter, Suudi Arabistan–Mısır hattında sıkıştı

Özellikle Darfur’daki çatışmalar sonrası bu hatlar bölgesel güvenliğini kriz noktasına sürükledi.

"İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR"

Mısırlı askeri yetkililer, RSF’ye verilen desteğin sürmesi halinde Hafter ile ilişkilerin köklü biçimde yeniden değerlendirileceğini açıkça iletti.

Kaynaklara göre mesaj netti: “Bu destek devam ederse Hafter, güvenlik ortağı değil bölgesel risk olarak görülür.”

BAE ETKİSİNE KARŞI BÖLGESEL HAT MI KURULUYOR?

Mısır ve Suudi Arabistan’ın son dönemde artan koordinasyonu, BAE’nin Libya, Sudan ve Yemen’de genişleyen etkisini sınırlamaya yönelik önemli bir adım olarak görülmekte.

Bu çerçevede Riyad ve Kahire’nin, Hafter’e Emirlikler dışı alternatif askeri ve mali destek seçenekleri sunduğu da iddialar arasında.

Haberle İlgili Daha Fazlası