ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın kendisi ne zaman isterse o zaman biteceğini belirterek, İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a verdiği özel mülakatta İran ile devam eden savaşa dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak operasyonun gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Savaş çok iyi gidiyor. Programın çok ilerisindeyiz. Altı haftalık planın bile önündeyiz"

Trump’tan savaşın seyrini değiştirecek açıklama! "Hedef alacak bir şey kalmadı"

"NE ZAMAN BİTMESİNİ İSTERSEM O ZAMAN BİTECEK"

İran'da vurulacak stratejik nokta sayısının azaldığını öne süren Trump, savaşın bitiş tarihi için kendi iradesini işaret etti:

"Biraz şundan, biraz bundan... Hedef alınacak pratikte hiçbir şey kalmadığını söyleyebilirim. Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek" diyerek savaşın "yakında" sona ereceğinin sinyalini verdi.

"47 YILLIK HESABIN BEDELİ: BU BİR İNTİKAM"

Operasyonun sadece askeri bir müdahale değil, aynı zamanda tarihsel bir hesaplaşma olduğunu öne çıkaran Trump, "Onlar Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefliyorlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" şeklinde konuştu.

Trump’tan savaşın seyrini değiştirecek açıklama! "Hedef alacak bir şey kalmadı"

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MAYIN KRİZİ ENGELLENDİ

Savaşın deniz ayağında yaşanan sıcak gelişmelere de değinen Trump, İran'ın dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı mayınlama girişiminin bastırıldığını açıkladı.

ABD saldırılarının 16 mayın döşeme botunu imha ettiğini doğrulayan Trump, İran'ın bu stratejik hamlesinin boşa çıkarıldığını ileri sürdü.

İSRAİL CEPHESİNDEN "DEVAM" MESAJI

Trump'ın "bitmeye yakın" açıklamalarına rağmen, İsrail'den farklı sesler yükselmeye devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, operasyonun herhangi bir takvime bağlı olmadığını vurgulayarak, "Savaş herhangi bir zaman sınırı olmaksızın, gerekli olduğu sürece, tüm hedefleri gerçekleştirip kampanyayı kesin olarak kazanana kadar devam edecek" şeklinde yorum yaptı.

Diğer yandan Axios'un iddiasına göre İsrailli ve ABD'li yetkililer, İran operasyonlarındaki gidişatı değerlendirerek en az iki hafta daha sürecek kapsamlı bir saldırı dalgası için hazırlıklarını tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası