ABD’nin İran’a yönelik başlattığı operasyonun 11. gününde, Beyaz Saray ve Pentagon’da sular durulmuyor. Petrol fiyatlarının 100 doları aşması ve anketlerdeki sert düşüşün ardından Trump’ın danışmanları gizli bir "çıkış yolu" hazırlığına girişirken, Pentagon’un sadece iki günde 5,6 milyar dolarlık mühimmat harcadığı ortaya çıktı

Wall Street Journal’ın (WSJ) Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetiminde İran savaşına dair görüş ayrılıkları derinleşiyor.

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doları aşması ve yaklaşan ara seçimler öncesi anketlerdeki düşüş, bazı danışmanları "savaştan çıkış planı" hazırlamaya itti.

ABD basınına konuşan kaynakların aktardığına göre petrol fiyatlarındaki durdurulamaz yükseliş Amerikan ekonomisini doğrudan tehdit ediyor. Yeni maliyetler yüzünden Trump’a yönelik kamuoyu desteği eridi.

Ancak Trump danışmanların uyarısına rağmen, "tatmin edici bir zafer" elde edene kadar durmayacağının sinyalini vermişti.

5,6 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU!

ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarındaki askeri harcamalar da kontrolden çıktı.

Yetkililerden sızan bilgilere göre Pentagon, saldırıların sadece ilk iki gününde mühimmat için yaklaşık 5,6 milyar dolar harcadı.

ABD’nin gelişmiş silah stoklarının hızla tükendiğini aktaran Pentagon yetkilileri Trump'ı uyardı.

TRUMP'TAN 10 MİLYAR DOLARLIK EK FON HAZIRLIĞI

Sahadaki operasyonu sürdürmekte kararlı olan Trump yönetimi de Kongre'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray’ın, tükenen mühimmatları yerine koymak ve kampanyayı devam ettirebilmek için Kongre’den on milyar dolarlık ek savunma fonu talep etmesi bekleniyor.

11 GÜNLÜK BİLANÇO: 7 ABD ASKERİ ÖLDÜ

28 Şubat’ta başlayan çatışmalarda şu ana kadar 7 ABD askeri hayatını kaybetti, 8 asker ise ağır yaralandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki 36 binden fazla Amerikan vatandaşının tahliye edilerek ülkeye döndüğünü duyurdu.

