İhlas Haber Ajansı • Körfez
Öldürdüğü kadının 3 altın bileziğini bozdurdu! 1.640 saatlik iz katili buldu
Kaydet
Kocaeli Körfez’de 27 Şubat tarihinde Gül Dağ’ın (63) öldürülüp altınlarının gasbedilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Cinayet Büro ekipleri 78 ayrı kameradan binlerce saatlik görüntü izleyerek katil zanlısı S.Ç.’ye ulaştı. Maktule ait 150 gram altını bozdururken saniye saniye görüntülenen şüphelinin evindeki gizli bölmede ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR