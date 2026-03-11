Kaydet

Kocaeli Körfez’de 27 Şubat tarihinde Gül Dağ’ın (63) öldürülüp altınlarının gasbedilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Cinayet Büro ekipleri 78 ayrı kameradan binlerce saatlik görüntü izleyerek katil zanlısı S.Ç.’ye ulaştı. Maktule ait 150 gram altını bozdururken saniye saniye görüntülenen şüphelinin evindeki gizli bölmede ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası