Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında emeklilere müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, bayram ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının bayram öncesi yatırılacağını söyledi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Erdoğan, emekli maaş ve ikramiyeleriyle ilgili de konuştu.

"MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşların ve ikramiyelerin ne zaman yatacağını duyurdu.

MAAŞ ÖDEMELERİ 14 MART'TA BAŞLAYACAK

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere her yıl 2 bayramda ikramiye veriliyor. Bu yıl bayram ikramiyelerine zam yapılmayacağı söylenmişti. Bu kapsamda emeklilere bayram başına 4'er bin TL olmak üzere toplamda 8 bin TL ikramiye verilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart - 24 Mart tarihleri arasına denk geliyor. 19 Mart Perşembe ise Arefe. Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce 14 Mart günü hesaplara yatırılacak.

