Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor. 1 haftada 4 kez zamlanan akaryakıta bu kez çifte indirim geliyor. Eşel mobil sistem gereği zamda olduğu gibi indirimin de yüzde 25'i pompa fiyatına yansıyacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle 70 dolardan 120 dolara kadar çıkmıştı. Petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta 1 haftada 4 kez zam geldi. Ancak petrol fiyatlarının tekrar düşmesi ve 85-86 dolar seviyesinde dengelenmesiyle akaryakıtta beklenen oluyor.

İNDİRİMİN %25'İ POMPAYA YANSIYACAK

Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi için devreye alınan eşel mobil sistem gereği, zamda olduğu gibi indirimin de yüzde 25'i pompaya yansıyacak.

Petrol düştü, akaryakıtta beklenen oluyor! Benzin ve motorine indirim

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorine 4,58 TL ve benzine 3 TL indirim bekleniyor. Bunun %75'i eşel mobil gereği ÖTV iadesi olarak alınacak, kalan %25'i pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Pompaya yansıyacak indirim miktarı benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1 lira 15 kuruş olacak.

11 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 61.11 65.28 30.49 İstanbul Anadolu 60.95 65.12 29.89 Ankara 62.07 66.39 30.37 İzmir 62.35 66.67 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

