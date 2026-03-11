Tekirdağ'da durdurulan araçtaki baklavalık, yaklaşık 2 ton kabuksuz kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi. Üzerlerinde herhangi bir etiket bulunmayan ürünlerin, aflatoksin B1 ve total aflatoksin değerlerinin Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Ekiplerce 2 ton Antep fıstığı imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Çorlu Gişeleri'nde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda durdurulan bir panelvan araç içerisinde ambalaj bilgileri, faturası ve irsaliyesi bulunmayan yaklaşık 2 ton kabuksuz kıyılmış, baklava yapımına hazır Antep fıstığı ürünü tespit edildi.

Herhangi bir tanımlama işareti bulunmayan ürünler güvenilir olmayan gıda olarak değerlendirilirken, ilgili kanun kapsamında ürünlere el konuldu. Ürünler analiz için Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilirken olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

2 TON ANTEP FISTIĞI İMHA EDİLDİ

Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizlerde ürünlerde aflatoksin B1 ve total aflatoksin değerlerinin Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine 2 ton Antep fıstığı imha edildi.

Konuyla ilgili araç sahibine yüklü miktarda cezai işlem uygulandı.

