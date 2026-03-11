Marsilya ve Toulouse'da LFI adaylarını hedef alan sahte siteler ve yapay zeka destekli karalama kampanyalarının arkasında, Netanyahu hükümetine yakın isimlerin olduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı dik duruş sergileyen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin belediye başkan adayları, İsrail'in hedefi oldu.

Marsilya adayı Sebastien Delogu ve Toulouse adayı François Piquemal’a karşı yürütülen iftira kampanyalarının arkasındaki teknik izler, okları bir kez daha İsrail yanlısı lobilere çevirdi.

Le Monde tarafından paylaşılan bilgilere göre, sosyal medyadaki sahte hesaplar ve karalama içerikli bot ağları, Avrupa merkezli İsrail lobisi Elnet'in mesajlarını yaymak için kullanılıyor.

İsrailden Avrupaya sabotaj! Fransız adayları hedef alan bot ordusu ifşa oldu

"NETANYAHU'YA YAKIN İSİMLER OPERASYON YÜRÜTÜYOR"

İsrail’in aşırı sağcı çevreleriyle sıkı bağları olan lobilerin, Gazze’deki askeri operasyonlara muhalefet eden LFI adaylarını saf dışı bırakmak için yapay zeka destekli operasyonlar yürüttüğü belirlendi.

Dijital müdahalelileri takip eden Viginum servisi, sahte sitelerin ve hesapların meta verilerinde Netanyahu hükümetine yakın isimlerin bulunduğunu tespit etti.

"İSRAİL KURULUŞLARINDAN TEHDİTLER ALIYORUZ"

Toulouse adayı François Piquemal ise kişisel verilerinin internete sızdırılması ve sistematik tacizlere maruz kalması nedeniyle X (Twitter) aleyhine şikayetçi oldu. Piquemal, bu tür uygulamaların kendisini şaşırtmadığını belirterek, "İsrail'in aşırı sağcı kuruluşlarından gelen tehditler ve çevrimiçi tacizler ilk kez yaşanmıyor" diyerek saldırının kaynağına işaret etti.

LFI Ulusal Koordinatörü Manuel Bompard ise Fransız yetkililere seslenerek, seçim sürecinin yabancı hükümet ajanlarının oyun alanı haline getirilmesine son verilmesini talep etti.

