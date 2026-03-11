Tekirdağ'da husumetli iki aile inşaat alanında silahlı çatışma yaşadı. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde bulunan bir inşaat alanında iddiaya göre aralarında daha önce kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

TARTIŞMA, ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

Aileler inşaatta çatıştı! Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan H.Ç.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Y.Ç. de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Aileler inşaatta çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası