Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıya ilişkin verileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.58’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Edinilen bilgiye göre sarsıntı bir zarara neden olmadı.

ASRIN FELAKETİNİN MERKEZ ÜSSÜYDÜ

6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti. 'Asrın felaketi' olarak bilinen depremlerde 11 ilimizde büyük yıkım yaşanmıştı. Depremlerin ardından binlerce artçı kaydedilirken Türkiye'de en az 53 bin insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

