Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması planlanan yeni barış görüşmeleri için İstanbul seçeneğinin gündemde olduğunu açıkladı.

2022 yılında savaşın ilk haftalarında tarafları aynı masada buluşturan İstanbul, 4 yıl aradan sonra yeniden barışın tek adresi olmaya hazırlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması planlanan yeni müzakereler için "İstanbul seçeneğinin" masada olduğunu ve tarafların buna oldukça sıcak baktığını açıkladı.

Moskova’da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Görüşmeler için İstanbul seçeneği mevcut ve tüm taraflar buna oldukça olumlu yaklaşıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan müzakerelerin devamına ilişkin şu an için kesin bir tarih veya yer belirlenmediğini de söyledi.

Cenevre'den sonra yeni durak İstanbul: Kremlin'den kritik açıklama!

BUDAPEŞTE SEÇENEĞİ GÜNDEMDE DEĞİL

Rusya’nın Budapeşte’yi görüşme yeri olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusuna Peskov, şu anda bu konuda herhangi bir görüşme yürütülmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak bir sonraki görüşmenin Budapeşte’de yapılmasını önermişti.

İSTANBUL DAHA ÖNCE DE MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk barış görüşmeleri 2022 yılında önce Belarus’ta, ardından İstanbul’da yapılmıştı.

İstanbul’daki görüşmelerde Ukrayna’nın tarafsız kalmasını içeren bir taslak anlaşma hazırlanmıştı. Ancak süreç daha sonra ilerlemedi.

Taraflar 2025 yılında yeniden müzakere masasına döndü. İstanbul’da üç tur görüşme yapıldı ve bazı insani konularda anlaşma sağlandı.

SON GÖRÜŞMELER CENEVRE’DE YAPILMIŞTI

Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri en son Şubat 2026’da İsviçre’nin Cenevre kentinde üçlü formatta bir araya geldi.

İki gün süren görüşmelerde taraflar esir değişimi gibi bazı konularda ilerleme sağladı. Ancak çatışmanın sona ermesine yönelik kapsamlı bir anlaşma sağlanamadı.

