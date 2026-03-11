İran'da yaralanan Türk tır şoförü Hüseyin Fırat hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'in savaş açtığı İran'ın Tebriz kentinde şarapnel parçasıyla ağır yaralanan tır şoförü Hüseyin Fırat hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesinin memleketi Hatay'a getirileceği öğrenildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan tır şoförü Hüseyin Fırat, en son İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a doğru yola çıktı.
TIRA ŞARAPNEL İSABET ETTİ
Afganistan’da yükünü boşalttıktan sonra geri dönmek için yola çıkan Fırat, İran’ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran’ın Zincan Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.
ANNESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Evladının sağlık durumundan endişe duyan anne Hayriye Fırat, oğlunun ülkesinde ameliyat olmasını istediğini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı: "Oğlumun sağlık durumundan endişeliyim ve haber alamıyorum. Olayı duyduğum zaman çok kötü oldum. Oğlumun ameliyat olması lazım ama İran’da olmasını istemiyorum. Oğlum şuanda İran’da ve sağlık durumu kritik olduğunu söylediler. Oğlumun orada ameliyat olmasını istemiyorum. Oğlumun tedavisini Türkiye’de olmasını istiyorum. Oğlumun kendi ülkesinde ameliyat olmasını istiyorum"