Emekli maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili günlerdir beklenen sorular yanıt buldu. Maaş ödemelerine ilişkin açıklama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, hem emekli maaşlarının hem de ikramiyelerin bayramdan önce yatacağı kesinleşti. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak

Ramazan Bayramı'na günler kala gözler emekli maaşları ve ikramiyelerine çevrildi. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. İkramiye ödemelerinin tarihi ise bayram takvimine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın mart ayına denk gelmesi nedeniyle ödemelerin de mart ayı içinde yapılması bekleniyordu. Beklenen açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi ve ikramiyelerin ödeme takvimi netleşti.

BAYRAM İKRAMİYELERİ VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emekli ikramiyelerine ve maaşlarına değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" diye konuştu.

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ, SANDIĞI MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bir açıklama daha geldi. Işıkhan, SSK, Bağkur, emekli sandığı maaş ve ikramiye ödeme günlerini paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye ve aylık ödemelerinin net tarihlerini paylaştı. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Buna göre; 4 (A) SSK kapsamında olanlardan, ödeme günü

- 17-18-19-20 olanlar 14 Mart'ta

- 21-22-23 olanlar 15 Mart'ta

- 24-25-26 olanlar 16 Mart'ta aylık ve ikramiyelerini alacaklar.

4 (B) Bağ-Kur kapsamında olanlar ise;

- 25-26 olanlar 17 Mart'ta

- 27-28 olanlar 18 Mart'ta aylık ve ikramiyelerini alacaklar.

4 (C) Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise ikramiye ve aylıklarını 19 Mart'ta alacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu konuda bir açıklama yapmıştı. Güler, "Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak gerekiyor." demiş, bu yıl da emekli ikramiyelerinin 4 bin TL üzerinden yatacağı sinyalini vermişti.

