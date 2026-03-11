Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Kupası'nda zor bir kura çektiklerini belirterek, "Avrupa’ya geçiş yolumuzun en kısası Türkiye Kupası olduğu için takım olarak, yönetim olarak gerekeni yapacağız. Kulüp tarihinde ikinci defa final oynamak ve kupayı ilk defa kazanmak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'un rakibi bir diğer Karadeniz temsilcisi Trabzonspor oldu. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR'UN İŞİ ZOR"

Yüksel Yıldırım, "Tüm kuralar takımlara hayırlı olsun. Bana göre kuranın en zorunu Samsunspor çekti. Çünkü kupada Karadeniz derbisi oynayacağız. Bunun iyi tarafı evimizde oynayacak olmamız. Trabzonspor zorlu bir rakip. Onu geçtiğimizde de Galatasaray’a konuk olacağız. Onun için Samsunspor’un işi zor ama biz zoru seviyoruz. Takımıma güveniyorum. Çeyrek ve yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. Avrupa’ya geçiş yolumuzun en kısası Türkiye Kupası olduğu için takım olarak, yönetim olarak gerekeni yapacağız. Yolumuza devam edebilirsek güzel maçlar izleteceğimizi düşünüyorum. Umarım final oynarız. Samsunspor tarihinde ikinci defa final oynamak ve kupayı ilk defa kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MARDRİD'E AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"

Samsunspor Başkanı, "Avrupa kupalarında tur atlamak mı, Türkiye Kupası’nı kazanmak mı?" sorusuna, "İkisi birden. Avrupa’da hedefimiz çeyrek finaldi, şu an son 16’dayız. Yarın önemli bir maçımız var. Kazanmak istiyoruz ve Madrid’e avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu yapabilirsek Samsunspor tarihine geçeceğiz. Avrupa’nın devamlılığını getirmek için de Türkiye Kupası bizim için çok önemli" cevabını verdi.

