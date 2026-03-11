Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya'da yeni bir veda gerçekleşecek. İki sezondur dizide Nisan’ın arkadaşı Ceren rolüyle yer alan Gökçem Çoban projeden ayrılacak. Peki, Eşref Rüya'da Ceren karakteri ölecek mi, nasıl ayrılacak?

“Eşref Rüya” dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Çarşamba akşamlarına damgasını vuran fenomen dizide yeni bir veda gerçekleşecek. İki sezondur dizide Nisan’ın arkadaşı Ceren rolüyle yer alan Gökçem Çoban projeden ayrılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryodaki hikâyesi biten Çoban, 36. bölüm itibariyle Eşref Rüya’ya veda edecek. Ceren karakterinin vedasına ilişkin ayrıntılar 11 Mart tarihli bölümde netleşecek. Çoban daha önce “Kadere Karşı”, “Gülcemal” ve “Ateş Kuşları” projelerinde seyirci karşısına çıkmıştı.



Eşref Rüyada Ceren ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Nisanı üzecek gelişme

4 Ağustos 2000 doğumlu olan Gökçem Çoban, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Tiyatro eğitimi almış ve sinema ile televizyon dizilerinde rol alarak kariyerini geliştiren bir isimdir. 2024 senesinde Ateş Kuşları'ndaki Ayça karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

