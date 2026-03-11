İstihbarat raporlarına dayandırılan bilgilere göre Moskova, Ukrayna savaşında edindiği "hava savunma sistemlerini aşma" tecrübesini ve kritik saldırı stratejilerini doğrudan İran Devrim Muhafızları’na aktardı.

CNN'in ulaştığı Batılı istihbarat kaynaklarına göre, Rusya ile İran arasındaki askeri iş birliği yeni bir boyuta ulaştı. Moskova, Ukrayna savaşında edindiği gelişmiş insansız hava aracı (İHA) tecrübelerini Orta Doğu'da ABD ve Körfez hedeflerini vurması için Tahran yönetimine aktarmaya başladı.

Yetkililerinin aktardığına göre Kremlin desteği, rutin istihbarat paylaşımının ötesine geçerek sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmaya yönelik ileri düzey taktiksel danışmanlık aşamasına geçti.

ABD basını Putin’in gizli İran planını yazdı! Rusya, hava aavunmasını aşmanın formülünü Devrim Muhafızlarına verdi

HAVA SAVUNMASINI AŞMANIN YOLU: SÜRÜ SALDIRILARI

İran tasarımı olan ancak Rusya tarafından seri üretilen "Şahed" İHA'ları Körfez'deki hava savunma sistemlerini aşmada beklenmedik bir başarı yakaladığı görüldü. Rusya'nın, Ukrayna'da uyguladığı "dalgalar halinde saldırı" ve "sürekli rota değiştirme" gibi stratejileri İran ordusuna öğrettiği ileri sürüldü.

Batılı yetkililer, Rus taktikleriyle donatılan İran İHA'larının bölgedeki Amerikan varlığı için çok daha büyük bir tehdit haline geldiğini söylemeye devam ediyor.

ZELENSKİY DOĞRULADI: RUSYA REJİMİ DESTEKLİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın İran'a verdiği desteğe değindi. Zelenskiy, "Rusya, İran rejimini insansız hava araçlarıyla desteklemeye başladı. Hem füzeler hem de hava savunma sistemleri konusunda onlara ciddi bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kiev yönetimi, Şahed tipi insansız hava araçlarını düşük maliyetle imha etme konusundaki saha tecrübesini aktarmak üzere Körfez bölgesine İHA önleme uzmanları sevk etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ TEHLİKE

İstihbarat raporlarına yansıyan detaylara göre İran, bölgede sadece ileri teknolojiye değil, "asimetrik savaş" yöntemlerine de yoğunlaştı. Hürmüz Boğazı'nda deniz mayını kullanımı ve geleneksel balıkçı tekneleriyle ABD uçak gemisi gruplarına yönelik saldırı planları, Pentagon’da ciddi bir güvenlik alarmına yol açtı.

Stratejik iş birliği cephesinde ise Rusya’nın, gelişmiş uydu ağından elde ettiği yüksek çözünürlüklü görüntüleri İran ile paylaştığı saptandı. Moskova’nın bu kritik veri akışı karşılığında sağladığı kazanımlar ise henüz netlik kazanmadı.

