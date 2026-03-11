ABD'den İran'daki sivil limanlara saldırı sinyali! Sivillere 'uzak durun' mesajı verildi
ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki sivilleri İran deniz kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden 'derhal' uzak durmaya çağırdı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İranlı sivillere İran deniz kuvvetlerinin aktif olduğu liman bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
ABD kuvvetleri, İran'daki sivilleri İran deniz kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden derhal uzak durmaya çağırmaktadır.
İranlı liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatları; İran askeri gemilerinden ve askeri ekipmanlarından uzak durmalıdır.
İran rejimi, Hürmüz Boğazı boyunca uzanan sivil limanları uluslararası denizciliği tehdit eden askeri operasyonlar yürütmek amacıyla kullanmaktadır.
Bu tehlikeli eylem, masum insanların hayatını riske atmaktadır.
Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanlar, uluslararası hukuk kapsamında korumalı statülerini kaybederek meşru askeri hedef haline gelir.