Tahran, tarihinin en hüzünlü ve öfkeli törenlerinden birine ev sahipliği yaptı. Saldırılarda hayatını kaybeden generallerin yanı sıra çocukların naaşlarının da meydana getirilmesi duygusal anlara sahne oldu. On binlerin katıldığı törende feryatlar, ABD- İsrail- İngiltere alehine atılan sloganlarla karıştı.

İran’ın askeri hafızasını hedef alan saldırıların ardından Tahran’da tarihi bir gün yaşandı.

On binlerce kişi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanların cenaze törenine katılmak için başkenti Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda bir araya geldi.

İnkılap Meydanı’ndaki törene, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgenaral Muhammed Şirazi’nin naaşları getirildi.

ÇOCUKLARIN CENAZELERİ DE MEYDANDA Komutanların naaşlarının yanı sıra saldırılarda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri de İnkılap Meydanı’na getirildi.

İNTERNET KESİLDİ Cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti.

İran emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze töreninde, telefon şebekelerinin ve internetin kesilmesi dikkati çekti.

