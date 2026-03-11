Kaydet

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’ndeki Demirciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir doğalgaz malzemeleri deposunda elektrik kontağı kaynaklı olduğu iddia edilen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürürken yangın nedeniyle depodaki çok sayıda ürün kullanılamaz hale geldi. Sanayi sitesinde paniğe neden olan yangın ve yükselen dumanlar havadan drone kamerasıyla anbean görüntülendi.

