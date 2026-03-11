İngiltere’de bir baba, doğum sırasında ebe odadan ayrılınca kendi bebeğini dünyaya getirmek zorunda kaldı. Doğuma dakikalar kala paniklediği öne sürülen ebenin odayı terk etmesi üzerine baba, eşine yardım ederek kızlarının doğumunu gerçekleştirdi.

Olay, İngiltere’nin Oxford kentindeki John Radcliffe Hastanesi Kadın Merkezi’nde meydana geldi. Doğum sırasında bebeğin kalp atışlarının dakikada 110’a düşmesi üzerine odada bulunan ebe yaklaşık 15 dakika boyunca ortadan kayboldu. Bu sırada Matt Gray, lastik eldiven giyerek eşi Jo Gray’e doğumda yardımcı oldu.

Sağlık personeli odaya geri döndüğünde bebek Cleo’nun doğduğu, temizlendiği ve annesinin kucağında olduğu görüldü.

HASTANE PERSONELİNE TEPKİ

Dört çocuk annesi Jo Gray, yaşananları “korkunç” olarak nitelendirerek hastane personeline tepki gösterdi. Matt Gray ise olayla ilgili olarak Oxford University Hospitals Trust ve Care Quality Commission kurumlarına resmi şikayette bulundu.

ÖZÜR DİLEDİLER

Jo Gray, hastane çalışanlarının doğumun ardından hemen özür dilemediğini, aksine kendisine “Bu çok talihsiz ama her şey yolunda” denildiğini belirtti. Hastane yönetimi ise daha sonra aileden özür diledi.

SANCILARI İKİ HAFTA ÖNCE BAŞLADI

21 Şubat’ta, planlanandan iki hafta önce doğum sancıları başlayan Jo Gray hastaneye kaldırıldı. Birden fazla sağlık sorunu bulunduğu için doğum yüksek riskli olarak değerlendirildi. Ayrıca çiftin dördüncü çocuğu olan bebeğin doğumunun hızlı ilerlemesi bekleniyordu.

“EBE DENEYİMSİZDİ” İDDİASI

Hastaneye ilk geldiklerinde deneyimli bir ebe tarafından karşılandıklarını belirten Jo Gray, kısa süre sonra bu ebenin yerini daha az deneyimli bir ebenin aldığını söyledi. Gray, “Her şey o noktadan sonra kötüye gitmeye başladı” ifadelerini kullandı.

PANİK YAPMASI ONU DA KORKUTMUŞ

Anne Gray, yeni ebenin kendileriyle yeterince iletişim kurmadığını, güven vermediğini ve sürekli pozisyon değiştirmesini istediğini dile getirdi. Bebeğin kalp atışlarının her kasılmadan sonra değiştiğini söyleyen Gray, bunun normal olduğunu ancak ebenin panik yapmasının kendisini de korkuttuğunu belirtti.

“HER ŞEY DAHA KÖTÜ SONUÇLANABİLİRDİ”

Bir süre sonra ebe odadan ayrıldı ve endişeli ebeveynleri yalnız bıraktı. Matt Gray ebenin peşinden giderek yardım istedi ancak ebe kısa süre sonra tekrar odadan ayrıldı. Sağlık görevlileri yaklaşık 15 dakika boyunca geri dönmedi ve bu süre içinde bebek Cleo dünyaya geldi.

Jo Gray yaşadıkları süreci “korkutucu” olarak tanımlayarak, “Her şey çok daha kötü sonuçlanabilirdi” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oxford University Hospitals Trust sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Jordan ve Matthew Gray’in yaşadığı zor doğum deneyimi için üzgünüz. Anlattıkları olayın, kurum olarak hedeflediğimiz yüksek standartların altında kalmış olabileceğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacağız” ifadelerini kullandı.

Soruşturma devam ettiği için şu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşamayacaklarını belirten yetkililer, inceleme tamamlandıktan sonra sonuçların aileyle şeffaf şekilde paylaşılacağını bildirdi.

