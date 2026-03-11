Sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında boş kalan 144 pozisyona puan üstünlüğü esasına göre ek atama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılan atama sonrasında boşalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirilmiştir.

Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz." denildi.

15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ilk atamaların 24 Kasım 2025 tarihinde yapıldığını hatırlattı. Bu kapsamda atanan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başladığı kaydedildi.

