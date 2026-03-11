Kaydet

Gaziosmanpaşa Yeşilpınar Mahallesinde yaklaşık bir aydır park halinde bulunan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kapıları açık halde terk edildiği iddia edilen aracın hurdaya döndüğü o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası