Kaydet

Sivas’ta girdikleri bir marketten kadın kılığına girerek 110 bin lira değerinde sigara ve nakit para çalan 3 şüpheli polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Diriliş Mahallesi’nde meydana gelen olayda maske ve çarşaf kullanarak kimliklerini gizlemeye çalışan şahısları 600 saatlik kamera kaydını izleyerek tespit eden Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları Sivas ve Balıkesir’de gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası