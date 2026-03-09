Doğum izni düzenlemesi son günlerde çalışan anne ve babaların gündeminde yer alıyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ve babalık izninin artırılması planlanırken, düzenlemenin yürürlüğe girip girmediği merak ediliyor.

“Doğum izni 24 hafta oldu mu?”, “Yeni doğum izni düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?” soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifiyle kadın çalışanların doğum sonrası izin süresinin artırılması ve babalık izninin uzatılması gündeme geldi. İşte doğum izni düzenlemesinde son durum ve merak edilen detaylar...

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKTI MI?

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi kapsamında doğum izni süresinde değişiklik yapılması planlanıyor. Teklife göre kadın çalışanların doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak. Böylece doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık doğum izni uygulanması hedefleniyor.

Mevcut uygulamada kadın çalışanlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin kullanabiliyor.

Düzenleme, hem Devlet Memurları Kanunu'nda hem de İş Kanunu'nda düzenlenerek hem kamu hem özel sektörde hayata geçirilecek.

DOĞUM İZNİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını içeren düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifin önce TBMM komisyonlarında görüşülmesi, ardından Genel Kurul’da kabul edilmesi gerekiyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DOĞUM İZNİNDE SON DURUM

Kanun teklifinde doğum izni dışında babalık izniyle ilgili de değişiklik öngörülüyor. Buna göre özel sektörde çalışan babalar için verilen 5 günlük babalık izninin 10 güne çıkarılması planlanıyor. Böylece kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasındaki izin süresi farkının giderilmesi amaçlanıyor.

