Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı sürerken Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve takımların son durumları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Mücadele Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör değişikliğinin ardından sahaya yeni bir başlangıç hedefiyle çıkacak. Sezon içerisinde daha önce takımı çalıştıran Volkan Demirel, kırmızı-siyahlı ekibin başında ikinci dönemine Alanyaspor deplasmanında başlayacak. Gençlerbirliği son dört lig maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ev sahibi Alanyaspor ise son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Akdeniz temsilcisi son dört lig maçında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Buna karşılık Başakşehir’e 2-1 ve Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.

