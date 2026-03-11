İran’ın ABD ve İsrail hedeflerine yönelik başlattığı devasa füze ve İHA operasyonu, bölgedeki "aşılmaz" denilen savunma hattını yerle bir etti. New York Times’ın yayımladığı yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri; milyar dolarlık THAAD sistemlerinden stratejik radar ünitelerine kadar en az 17 kritik tesisin ağır hasar aldığını uzaydan belgeledi.

İran, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği operasyonlara karşılık olarak bölgedeki Amerikan hedeflerini füze ve insansız hava araçlarıyla ablukaya aldı.

Savaşın neden olduğu yıkım, New York Times'ın yayımladığı yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle uzaydan belgelendi. Analiz edilen verilere göre aralarında askeri üsler, büyükelçilikler ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu en az 17 kritik tesisin ağır hasar aldığı kesinleşti.

ABD'nin milyar dolarlık THAAD sistemleri çöktü! İran saldırısı uzaydan görüntülendi

KUVEYT'TE AĞIR KAYIP: 6 ASKER ÖLDÜ

Saldırıların en kanlı noktalarından biri Kuveyt oldu. Şuaybe Limanı'nda askeri personelin bulunduğu bir binayı vuran İran İHA'sı, 6 Amerikan askerinin ölümüne yol açtı.

Uydu görüntüleri, vurulan binanın çatısının tamamen çöktüğünü gösterirken, bölgedeki Camp Buehring, Ali Al Salem Hava Üssü ve Camp Arifjan gibi stratejik noktalar da ağır bombardımana tutuldu.

BAHREYN'DE 5. FİLO KARARGAHI VURULDU

ABD'nin bölgedeki deniz gücü için kritik öneme sahip Bahreyn'deki 5. Filo Karargahı, İran saldırılarının hedefi oldu. Manama'daki karargahta bulunan radar ve iletişim ekipmanlarını koruyan dev radom ünitesi hasar gördü.

Pentagon tarafından hazırlanan değerlendirme raporuna göre, bu noktaya yapılan tek bir baskının maliyeti yaklaşık 200 milyon doları buldu.

KATAR'DAKİ DEV RADAR DEVRE DIŞI

Katar'da bulunan ve Orta Doğu'nun en büyük Amerikan üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü defalarca hedef alındı. Ayrıca Umm Dahal yakınlarında 1,1 milyar dolar maliyetle inşa edilen ve 3 bin mil yarıçapında erken uyarı sağlayan devasa radar sisteminin ana yapısında ciddi hasar meydana geldi.

ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN'DA MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde çekilen uydu görüntüleri, değeri yarım milyar dolara ulaşan radar ünitelerinin imha edildiğini belgeledi.

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü de savaşın ilk gününden itibaren ağır saldırılara maruz kalırken, Pentagon bu bölgede bir ABD askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAE'DEKİ HAVA SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Al Dhafra Hava Üssü ve Jebel Ali Limanı saldırılardan payını aldı. Al Ruwais ve Al Sader bölgelerinde konuşlu bulunan, Amerikan şirketlerinden alınan THAAD füze savunma sistemlerine ait bileşenlerin ve hangarların ciddi şekilde hasar aldığı uydu fotoğraflarına yansıdı.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER KAPATILDI

Savaşın ateşi sadece askeri üslerle sınırlı kalmadı. İran, Dubai'deki konsolosluk, Kuveyt'teki Büyükelçilik ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Büyükelçilik binalarını doğrudan hedef aldı.

Saldırılar sonrası diplomatik misyonlar geçici olarak kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roket saldırıları ise bölgedeki gerilimi en üst düzeye taşıdı.

