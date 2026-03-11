İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, ABD ile yaşanan savaş hali ve bölgedeki güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek 2026 FIFA Dünya Kupası’ndan çekildiklerini açıkladı. FIFA Başkanı Infantino ve ABD Başkanı Trump'ın "katılım davetine" rağmen geri adım atmayan İran'ın bu kararı, turnuva takviminde büyük bir boşluğa neden oldu.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu. Bu karar, turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala hem spor camiasını hem de uluslararası diplomatik çevreleri hareketlendirdi.

GEREKÇE: GÜVENLİK VE SİYASİ GERGİNLİK

Kararın temelinde, bölgedeki mevcut güvenlik sorunları ve ABD ile yaşanan savaş hali yatıyor. Bakan Donyamali, devam eden çatışmaların ve can kayıplarının turnuvaya katılımı imkansız kıldığını belirtti. Donyamali ayrıca ABD yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, mevcut siyasi atmosferde turnuvaya katılma niyetlerinin olmadığını vurguladı.

FIFA VE ABD’DEN GELEN DAVET KARŞILIKSIZ KALDI

İran’ın bu kararından hemen önce, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleştiği biliniyor. Infantino, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın İran Milli Takımı’nı turnuva için bizzat davet ettiğini ve katılım konusunda bir engel olmadığını teyit ettiğini belirtmişti. Ancak İran kanadı, bu davete rağmen çekilme kararından geri adım atmadı.

G GRUBU’NDA BÜYÜK BOŞLUK OLUŞTU

İran'ın turnuvadan çekilmesiyle birlikte, maç takviminde ciddi bir aksama meydana geldi. Normal şartlarda İran; Los Angeles ve Seattle gibi şehirlerde Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşı karşıya gelecekti. Bu çekilme, özellikle G Grubu’ndaki dengeleri ve organizasyonun lojistik planlamasını derinden etkiledi.

BOŞ KALAN KOLTUK İÇİN OLASI SENARYOLAR

Şimdi gözler FIFA’nın vereceği karara çevrilmiş durumda. Yönetmeliklere göre FIFA’nın önünde iki temel seçenek bulunuyor: Ya G Grubu’nu üç takımla oynatmak ya da İran’ın yerine başka bir ülkeyi turnuvaya davet etmek. Eğer yeni bir takım davet edilirse, bu seçimin Asya elemelerindeki başarı sırasına göre yapılması bekleniyor.

