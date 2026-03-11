İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'le bağlantılı iki gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken füzelerle hedef aldığını duyurdu.

İran ve ABD-İsrail ittifakı arasındaki savaşın 12. gününde Hürmüz Boğazı tam bir ateş hattına dönüştü.

Tahran yönetimi, boğazın "saldırganlara" kapatıldığını yinelerken, denizde karşılıklı hamleler peş peşe geldi.

"İZİN ALMAYAN GEÇEMEZ": İKİ GEMİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bölgeden geçmek isteyen her geminin İran'dan izin alması gerektiğini yineledi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liberya bayraklı, İsrail bağlantılı konteyner gemisi, Donanmanın uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle füzelerle vuruldu. Tayland bayraklı kargo gemisi, 'boş vaatlere güvenip' boğazdan geçmeye çalışırken hedef alındı" denildi.

Hürmüz Boğazı’nda füze düellosu: İran iki gemiyi vurdu, CENTCOM yapay zekayla cevap verdi

CENTCOM: "YAPAY ZEKA İLE DÜŞMANDAN DAHA HIZLIYIZ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper, düzenlenen basın toplantısında operasyonun büyüklüğünü verilerle paylaştı. Cooper, şu ana kadar İran'da 60'ı gemi olmak üzere toplamda 5 bin 500'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Ayrıca yapay zeka kullanımına ilişkin soruları cevapladı. "Savaşçılarımız gelişmiş yapay zeka araçlarından yararlanıyor. Bu sistemler, günlerce süren veri analiz süreçlerini saniyelere indiriyor. Düşman tepki veremeden biz daha hızlı ve akıllıca kararlar alabiliyoruz. Ancak son karar her zaman insana ait." dedi.

BİLANÇODA AĞIR TABLO: HASTANELER VE AMBULANSLAR VURULDU

Öte yandan İran Deniz Acil Servisi Başkanı, ülkenin tek deniz acil servisinin düşman saldırısıyla tamamen tahrip edildiğini duyurdu:

"25 hastane merkezi ve 21 acil servis istasyonu vuruldu. 18 Ambulans ve 1 acil servis helikopteri kullanılamaz hale geldi. Toplamda 145 sağlık birimi saldırıların hedefi oldu."

