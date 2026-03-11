Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan kaçak ilaç ve gıda takviyesi ele geçirildi, 1 kişi hakkında kanuni işlem başlatıldı.

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla yurda yasa dışı yollarla sokulan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ilaçları ve gıda takviyelerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL'LİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan; 158 bin 640 adet gümrük kaçağı gıda takviyesi kapsül hap, 27 bin 372 adet gümrük kaçağı ilaç ve 82 kutu gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında kanuni işle başlatıldığı belirtilerek, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık yöntemleri ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ile yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası