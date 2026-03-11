Dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip merkezlerinden biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB), yakınlarına düşen iki İHA ve bölgedeki savaşın şiddetlenmesiyle alarm durumuna geçti. Terminaller ülkeyi terk etmek isteyen kalabalıklarla dolup taşarken, operasyonlar "Güvenli Hava Koridoru" üzerinden güçlükle sürdürülüyor.

İran ile ABD-İsrail ittifakı arasındaki savaşın bölgesel etkileri sivil havacılığın kalbi Dubai’ye ulaştı. Havalimanı çevresinde yaşanan patlamalar ve düşen İHA’lar, yolcular arasında büyük bir paniğe neden oldu.

2 İHA DÜŞTÜ: 4 YARALI

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dubai Uluslararası Havalimanı çevresine iki insansız hava aracı (İHA) düştü. Olayda Gana uyruklu 2 kişi ve Bangladeşli 1 kişi hafif yaralanırken, Hindistan uyruklu bir kişinin durumunun orta derecede olduğu iletildi.

Yetkililer havalimanı trafiğinin sürdüğünü belirtse de, sahadaki manzara "normalin" oldukça uzağında.

TERMİNALLERDE İZDİHAM: TAHLİYELER BAŞLADI

Bölgedeki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi üzerine binlerce kişi BAE’den ayrılmak için terminallere akın etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde devasa kalabalıkların neden olduğu kaos göze çarparken, bazı havayolları önlem amaçlı kapasite düşürdü.

Bahreyn merkezli Gulf Air, kriz sırasında verimliliği sağlamak adına bazı kargo ve yolcusuz uçaklarını alternatif havalimanlarına tahliye ettiğini duyurdu.

Dubai'den kaçış başladı! İHA saldırıları sonrası binlerce kişi terminallere akın etti!

"GÜVENLİ HAVA KORİDORU" DEVREDE

Havacılık otoriteleri, uçuş operasyonlarını tamamen durdurmak yerine "Güvenli Hava Koridoru" sistemini devreye soktu. Yeni sistemle birlikte uçaklar, sadece güvenlik derecelendirmesi yapılmış kısıtlı bölgelerden geçiş yapabiliyor. Mevcut durumda saatte 48 uçak hareketine izin verilirken, güvenlik durumuna göre bu sayının artırılması planlanıyor.

