Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde mutfakta kullanılan piknik tüpünden sızan gaz faciaya yol açtı. Gazdan etkilenen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç olay Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 704 Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında oturan 3 kişilik ailenin mutfakta kullandığı piknik tüpünden gaz sızdı.

Piknik tüpü faciası: 1 yaşındaki Salih bebek hayatını kaybetti

ANNE 112’Yİ ARADI

Tüpten sızan gazdan 1 yaşındaki Salih B'nin etkilendiğini fark eden anne Hazal B, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GAZDAN ETKİLENEN BEBEK KURTARILAMADI

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

