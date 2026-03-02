Anadolu Ajansı
Kocaeli D-100'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 19 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- D-100 Gebze, İstanbul yönünde zincirleme kaza meydana geldi.
- Kazaya iki otomobil ve bir cip olmak üzere toplam 3 araç karıştı.
- Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
- Kaza nedeniyle D-100 İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasının ardından arkadan gelen bir cip de kazaya karıştı.
5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışma sonucu sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
