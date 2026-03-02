Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasının ardından arkadan gelen bir cip de kazaya karıştı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma sonucu sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

