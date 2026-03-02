İhlas Haber Ajansı
Giresun'da MHP'li Başkan Güdük, meclis üyesi tarafından darbedildi: Silah sesleri yükseldi!
Giresun’un Eynesil ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Meclis Üyesi S.T. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında yaralanan Güdük darp raporu alarak şikayetçi oldu.
İddialara göre, sözlü olarak başlayan anlaşmazlık kısa sürede fiziksel çatışmaya evrildi. Arbede sırasında bazı kişilerin de olaya karıştığı ve havaya ateş açıldığı öne sürüldü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kavga sırasında yaralanan Başkan Güdük’ün sağlık durumunun iyi olduğu, darp raporu alarak resmi şikayette bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
