Giresun’un Eynesil ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Meclis Üyesi S.T. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında yaralanan Güdük darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Giresun’un Eynesil ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Belediye Meclis Üyesi S.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Başkan Güdük, hastaneden darp raporu alarak şikayette bulundu.

İddialara göre, sözlü olarak başlayan anlaşmazlık kısa sürede fiziksel çatışmaya evrildi. Arbede sırasında bazı kişilerin de olaya karıştığı ve havaya ateş açıldığı öne sürüldü.

MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI BARIŞ GÜDÜK (SAĞDA) İLE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ S.T. (SOLDA)

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kavga sırasında yaralanan Başkan Güdük’ün sağlık durumunun iyi olduğu, darp raporu alarak resmi şikayette bulunduğu bildirildi.

Giresun'da MHP'li Başkan Güdük, meclis üyesi tarafından darbedildi: Silah sesleri yükseldi!

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası