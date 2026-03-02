İran devlet televizyonuna bağlı Kanal 3’ün yayını siber saldırıyla kesildi. Ekranda yönetim karşıtı mesajlar ile ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran halkına yönelik konuşmaları yayımlandı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) bağlı Kanal 3’ün yayın akışı siber saldırı sonucu kesintiye uğradı. Normal programların yerine İran yönetimini hedef alan mesajlar ve yabancı liderlerin konuşmaları ekrana yansıtıldı.

Yayın sırasında ekranda, “Tüm hükümet çöküş sürecinde” ifadesi yer alırken, bir başka mesajda ise “İran halkı, kendi geleceği ve ülkelerinin geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnızca kendisi karar vermelidir” denildi.

TRUMP VE NETANYAHU'NUN KONUŞMALARI VERİLDİ

Kesinti esnasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran halkına hitaben yaptıkları konuşmalar da Farsça altyazı eşliğinde yayımlandı.

Trump ve Netanyahu’nun konuşmalarında İran yönetimini hedef alan ifadeler kullandığı ve İran halkına yönelik çağrılarda bulunduğu görüldü. Netanyahu’nun mesajında, İran’daki mevcut yönetimi “terör rejimi” olarak nitelendirdiği ve İran halkını harekete geçmeye davet ettiği aktarıldı.

Söz konusu siber saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

