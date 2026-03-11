Suda mahsur kalan sürücü ölümle burun buruna geldi
Aydın’da meydana gelen selde ölümle burun buruna gelen tır sürücü, sandalla kurtarıldı. Aynı güzergahta daha önce de bir otomobil sürücüsünün suda mahsur kaldığı öğrenildi.
Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen sel sonrasında, bir tır sürücüsü ölümle burun buruna geldi.
Burunköy ile Akçakaya mahalleleri arasında yol kenarındaki sulama kanalını fark edemeyen maden yüklü tır şoförü, kendisini yol kenarındaki sulama kanalında buldu.
SANDALLA KURTARILDI
Aracın yan yatması sonucu tırın içinde mahsur kalan sürücüyü fark edenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkın sularının yolu kapatması nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlayamadı, sandalla olay yerine ulaştı.
Ekipler, şoförü bulunduğu yerden kurtarırken, o anlar drone ile havadan görüntülendi. Aynı zamanda aynı yolda kısa süre önce bir otomobil sürücüsünün de suyun içinden geçmeye çalışırken mahsur kaldığı öğrenildi.