Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında beklentiye paralel gelirken, altın fiyatları geriledi. İşte detaylar...

ABD'de Şubat ayı enflasyon göstergeleri piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Ülkede enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 gelirken, yıllık bazda yüzde 2,4 oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİYE PARALEL

Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 0,2 oranında, yıllık bazda ise yüzde 2,5 artarak beklentiyle örtüştü.

ABD enflasyonu açıklandı, altın düşmeye başladı

ABD ENFLASYONUNA PİYASANIN TEPKİSİ

ABD enflasyonun beklentilere uyumlu gelmesi piyasanın tepkisini sınırlı tuttu. Veri öncesi 5.191 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 5.173 dolara kadar gerilerken, 5.175 dolar seviyesinde dengelendi. Gram altın ise 7 bin 355 liradan 7 bin 330 liraya geriledi.

Veri öncesi 86,27 dolar seviyesinde bulunan ons gümüş ise veri ile birlikte 85,54 dolara kadar geriledi.

Dolar endeksi de gelen rakamın ardından 99 puandan 99,15'e yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası