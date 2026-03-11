İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta 1 ton 346,5 kilogram skunk maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmir'de operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, "1 ton 346,5 kilogram skunk uyuşturucu maddesi" ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

