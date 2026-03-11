İngiliz futbolcu Kyle Walker, milli takım kariyerini noktaladı. 35 yaşındaki futbolcu, "Üzgünüm ama başardıklarımla gurur duyuyorum" mesajıyla kararını duyurdu.

Kyle Walker, 14 yıl sonra İngiltere Milli Takımı'dan emekli olurken; veda mesajında, "Bu seçimi yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ancak İngiltere ile başardıklarımla da çok gurur duyuyorum. Ülkemi 5 büyük turnuvada temsil etmek, finallere ulaşmak ve muhteşem takım arkadaşları ve antrenörlerle birlikte oynamak büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Kyle Walker

2018 ve 2022 Dünya Kupaları ile 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları’nda ülkesinin en önemli parçalarından olan deneyimli oyuncu,, milli formayı son olarak Haziran 2025’te Senegal ile oynanan hazırlık maçında giymişti.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda yer almayacak Kyle Walker, 96 defa saha çıktığı İngiliz Milli Takımı'nda 1 gol kaydetti.

