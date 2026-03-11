Çorum'un Osmancık ilçesinin coğrafi işaret tescilli lezzeti ayvalı yahni kış aylarına gelen ramazan günlerinde iftar sofralarını süslüyor. Meyvenin yemeğe kattığı mayhoş aromayla ön plana çıkan bu yemek hem hazmı kolay hem doyurucu olmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Osmancık ilçesi, gastronomik çeşitliliğiyle de dikkati çekiyor. İlçenin öne çıkan lezzetlerinin başında ise "Osmancık ayvalı yahnisi" geliyor.

Çorum'un Osmancık ayvalı yahnisi özel günlerde, hususi davetlilere ikram ediliyor. İftar sofralarında tavsiye edilen yemekler arasında yer alıyor.

Salçanın olmadığı yıllardan kalma, coğrafi işaret tescilli bir lezzet olan ayvalı yahni sarı ve kahverengi tonlarındaki rengi, ayva, ayva çekirdeği ve üzüm pekmeziyle elde ediliyor.

KIŞ YEMEĞİ AYVALI YAHNİ

Osmancık ayvalı yahnisinin tarifini anlatan ev hanımı Sebiha Şanal, yahninin günlük öğünlerde tüketilmesinin yanı sıra düğün, davet, bayram ve festival gibi özel günlerde konuklara ikram edildiğini söylüyor.

Ayvalı yahni pişirmeyi annesinden öğrendiğini aktaran Şanal, "Ayvalı yahni genelde kış mevsiminde, ayvanın bol olduğu dönemde pişer. Bilhassa annelerimiz, kurban bayramlarından sonra ayvalı yahni pişirirdi, biz de seve seve yerdik. Ben de her yıl annemin geleneğini sürdürürüm, yılda en az iki kez pişiririm, komşularımı da davet ederim." diyerek tarfi paylaşıyor.

Osmancık ayvalı yahnisi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

600 gram kuşbaşı doğranmış kuzu veya sığır eti (Sığır eti tavsiye edilir)

⁠1 kilogram ayva (Ayvanın çekirdekleri de yemekte kullanılır)

⁠900 mililitre su

⁠200 gram haşlanmış nohut

⁠150 gram üzüm pekmezi

⁠100 gram tereyağı

⁠50 mililitre sıvı yağ

⁠10 gram pul kırmızıbiber

⁠10 gram tuz

⁠5 gram karabiber

YAPILIŞI

Tencerede kuşbaşı şeklinde doğranmış etler ortalama 30 dakika haşlanır, etin olabildiğince yağsız olması tercih edilir. Tencerede tereyağı eritilir ve haşlanmış kuşbaşı etler bu tencereye konularak ortalama 5 dakika kavrulur. Kavurma işlemi tamamlandıktan sonra haşlamadan kalan et suyu, nohut, sıvı yağ ve tuz sırasıyla etin kavrulduğu tencereye alınarak kaynamaya bırakılır. Bu sırada ayvalar elma dilimi şeklinde doğranır, çekirdekleri ayrı bir kaba alınır. Ayva dilimlerinin kararmaması için tencereye konulmadan hemen önce doğranması gerekir. Tencere kaynadıktan sonra doğranmış ayvalar ve çekirdekleri tencereye konulur. Ayva çekirdekleri yemeğe rengini vermesi için kullanılır. Karabiber ve pul kırmızıbiber de ilave edilerek ayvaların yeterince pişmesi sağlanır. Ayvalar pişince yemeğin üzerine üzüm pekmezi konulur, ortalama 3 dakika daha pişirilir. Ardından servis için yemek dinlenmeye bırakılır. Pişen Osmancık ayvalı yahnisinin üzerine süslemek amacıyla ayıklanmış taze nane, maydanoz ve pul biber konularak servisi yapılabilir.

