Ankara’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve 100 milyon TL serveti olduğu konuşulan gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce üç kişi gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, Arıkan’ın eski eşinin savcılığa teslim olduğunu duyurdu.

16 Kasım 2025 tarihinde 44 yaşındaki Ramazan Arıkan’ın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler kaydedildi. Olayın gündeme geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşınan dosyada, Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ramazan Arıkan’ın cinayet soruşturmasında kritik gelişme! Eski eşi savcılığa teslim oldu

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İddialara göre Arıkan, eski eşi Sultan Seki’nin evinde şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. Yaklaşık 100 milyon TL’lik serveti olduğu öne sürülen iş insanının ölümü üzerine başlatılan soruşturma, Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyon kapsamında Arıkan’ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal gözaltına alınmıştı.

TELEFON HATLARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Program sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, şüphelilerin güvenlik gerekçesiyle ayrı karakollarda tutulduğunu ve kızı Sude Arıkan’ın adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini ifade etmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında anneanne, dede ve Mustafa Ünal’ın olaydan kısa süre sonra telefon ve hatlarını değiştirdiği iddiası da gündeme gelmişti. Yapılan incelemelerde, baba ve oğlun pikniğe gitmeyi planladığı gün, Mustafa Ünal’ın telefonunun piknik alanında sinyal verdiği öne sürülmüştü.

ESKİ EŞİ SAVCILIĞA TESLİM OLDU

Öte yandan, Müge Anlı’nın “Ben cinayet olduğunu düşünüyorum” dediği Mustafa Arıkan’ın şüpheli ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Anlı, Arıkan’ın eski eşinin savcılığa giderek teslim olduğunu açıkladı.

