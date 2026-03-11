Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim sisteminde köklü bir yapısal değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini vermesi ardından "lise eğitiminin 15 yaşında bitirileceği" iddiaları kısa sürede yayılmıştı. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Lise eğitiminin 15 yaşında bitirileceği iddiaları hakkında" konuştu. Tekin şu ifadeleri kullandı: Öyle demedim. Şöyle söyledim: Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken, artık çocukların bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde, daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım.

Zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesiydi tartışma. Kamuoyundaki bu tartışmaları izliyoruz ve değerlendiriyoruz.

Lise eğitimi 15 yaşında bitecek mi? İddialara açıklık getirdi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde 24 TV'de "Arafta Sorular" programında gündeme ilişkin soruları cevaplamıştı. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresi konusunda farklı modellerin değerlendirildiğini ancak bu konuda herhangi bir karar alınmadığını, muhtemel bir değişikliğin ise yasal düzenleme gerektirdiğini anlatmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası