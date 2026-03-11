Hububatların yapraklarına zarar vererek, verimin yüzde 50 oranında düşmesine neden olan ‘Septorya’ hastalığı Manisa’da alarm verdi. Manisalı çiftçilere tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden özellikle hububat ve domates yapraklarında kendini gösteren ‘Septorya’(yaprak lekesi hastalığı) için uyarı geldi. İlçede buğday, arpa ve yulaf üretimi yapan çiftçilere yapılan uyarıda, çiftçilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Çiftçinin yeni kabusu! Manisa’da görüldü: Verimi yüzde 50 düşürüyor

EN UYGUN İLAÇLAMA ZAMANI

Müdürlükten yapılan açıklamada, hastalıkla mücadelede ilaçlama zamanının büyük önem taşıdığı vurgulanırken, en uygun dönemin bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesi olduğu işaret edildi.

VERİM KAYBI ÖNLENEBİLİR

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalık belirtileri görülmesi halinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmasının tavsiye edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zamanında yapılacak doğru ilaçlamanın hem verim kaybını önleyeceğini hem de ürün kalitesini koruyacağı ifade edildi.

SEPTORYA NEDİR?

Septorya özellikle hububat ve domateste yapraklarda kahverengi lekeler, nekrotik alanlar ve erken kurumaya neden olarak fotosentezi azaltan, ciddi verim kayıplarına yol açan fungal bir hastalıktır. Alt yapraklarda başlayan lekeler birleşerek yaprakları tamamen öldürebilir, sapları zayıflatabilir ve yüzde 50'ye varan ürün kayıpları oluşturabilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Başlık Açıklama Yaprak Lekeleri ve Kuruma Alt yapraklarda düzensiz kırmızımsı-kahverengi lekeler oluşur. Zamanla lekeler büyür ve yapraklar kurur. Fotosentez Kaybı Yaprak yüzeyinin zarar görmesi bitkinin fotosentez kapasitesini önemli ölçüde azaltır. Sap Zayıflığı Saplarda çöküntüler ve çürüme oluşabilir, bitki dayanıklılığı azalır. Verim ve Kalite Kaybı Başak gelişimi ve dane dolumu zayıflar, dane sayısı ve ürün kalitesi düşer. Hızlı Yayılım Hastalık özellikle nemli ve yağışlı koşullarda hızla yayılır.

3 YIL ÖNCE KÜTAHYA'DA ALARM VERDİ

Septorya hastalığı 2023 yılında da Kütahya'da alarm vermişti. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat ekili alanlarda yapılan kontrollerde, buğdayda septorya, arpalarda yaprak yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı tespit ettiğini açıklamıştı. Yetkililer ilaçla müdahale edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

