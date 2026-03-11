Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir programda özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Tek bir anıyı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?” sorusu karşısında duygusal anlar yaşayan Şıkel, geçmişte yaşadığı acı bir anıyı paylaştı.

Gökhan Çınar’ın sunduğu ‘füg’ adlı programda samimi açıklamalarda bulunan Çağla Şıkel, hayatına dair birçok konuya değinerek ölüm korkusundan evliliğe bakışına, çocuklarıyla ilişkisine kadar pek çok konuda içten ifadeler kullandı.

YENİDEN EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

2008–2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kalan Şıkel, yeniden evlenme fikrine kapıyı tamamen kapatmadığını belirtti. Şıkel, “Hayatın ne getireceği bilinmez. ‘Asla’ dediğim bir şey yok. Ancak şu an hayatımda önceliğim çocuklarım, huzurum ve kurduğum denge” ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel’in gözyaşları! Unutmak istediği o anı paylaştı

DUYGULANDIRAN SORU…

2007 yılında babası Hüseyin Şıkel’i kalp krizi sonucu kaybeden ünlü isim, katıldığı programda bu acı kayba da değindi. Uzman psikolog Gökhan Çınar’ın programında yöneltilen “Tek bir anıyı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?” sorusu karşısında duygulanan Şıkel, babasının vefat ettiği anı hatırlayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Şıkel, “Babamın yerde yattığı o anı hafızamdan silmek isterdim” sözleriyle yaşadığı duygusal anları dile getirdi.

“UNUTMAYACAĞIM TEK AN ÇOCUKLARIMIN DOĞUMU”

Öte yandan ünlü model, çocukluk ve gençlik yıllarında kendisini en çok etkileyen duygulardan birinin ölüm korkusu olduğunu da ifade etti. Hayatındaki en değerli anların çocuklarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Şıkel, “Eğer yaşadığım her şeyi unutacak olsaydım, aklımda kalmasını isteyeceğim tek şey çocuklarımın doğumu olurdu. Onlarla vakit geçirmeyi, oyun oynamayı çok seviyorum. Hatta onların yanında komik duruma düşmekten bile çekinmem” dedi.

