Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı

Oyuncu Ozan Güven, arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Dava süreci boyunca kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, pek çok sanatçı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. O isimlerden biri de manken ve sunucu Çağla Şıkel’di.

Şıkel, dava devam ederken yaptığı açıklamada, “Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete sonuna kadar hayır diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz” diyerek Bulutsuz’a destek olmuştu.

Ancak ünlü isim, geçtiğimiz günlerde “7 Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyununda Ozan Güven ile başrol oynayacağını duyurunca sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

"NEFİS BİR HEYECAN YAŞIYORUM"

“Nefis bir heyecan yaşıyorum, provalar haftaya başlıyor” sözleriyle projedeki yerini açıklayan Şıkel’e, şiddete karşı duruş sergileyen birinin şiddet cezası alan biriyle aynı sahneyi paylaşmasının çelişkili olduğu yorumları yapıldı.

Tepkilerin büyümesi üzerine oyunun yapımcısı TiyatroTR’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz."