Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı

Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çağla Şıkel&#039;e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadına şiddete karşı duruşuyla bilinen Çağla Şıkel, 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven’le aynı oyunda başrol üstlenince eleştirilerin odağı oldu. Gelen tepkiler sonrası Güven projeden ayrıldığını duyurdu.

Oyuncu Ozan Güven, arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Dava süreci boyunca kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, pek çok sanatçı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. O isimlerden biri de manken ve sunucu Çağla Şıkel’di.

Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı - 1. Resim

Şıkel, dava devam ederken yaptığı açıklamada, “Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete sonuna kadar hayır diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz” diyerek Bulutsuz’a destek olmuştu.

Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı - 2. Resim

Ancak ünlü isim, geçtiğimiz günlerde “7 Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyununda Ozan Güven ile başrol oynayacağını duyurunca sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı - 3. Resim

"NEFİS BİR HEYECAN YAŞIYORUM"

“Nefis bir heyecan yaşıyorum, provalar haftaya başlıyor” sözleriyle projedeki yerini açıklayan Şıkel’e, şiddete karşı duruş sergileyen birinin şiddet cezası alan biriyle aynı sahneyi paylaşmasının çelişkili olduğu yorumları yapıldı.

Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı - 4. Resim

Tepkilerin büyümesi üzerine oyunun yapımcısı TiyatroTR’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Amatör futbolculara kötü haber... Halı saha ücretlerine büyük zam! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacakÖnce satıp, sonra 'kullanmayacaksınız' dediler! ABD'den Ukrayna'ya o füzeler için onay yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Assos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu - MagazinGörkemli düğün çok konuşuldu! Hüngür hüngür ağladıYıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı - MagazinYıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttıMetin Şentürk’ten kardeşine son görev! Cenazede ayakta durmakta güçlük çekti - MagazinMetin Şentürk'ten kardeşine veda! Güçlükle ayakta durduAtakan Özkaya’dan babasına veda! Cenazede rol arkadaşları yalnız bırakmadı - MagazinBabaya son görevNilgün Belgün’den eski kayınvalide itirafı! “Kahvesine tükürdüm” - MagazinEski kayınvalide itirafı! “Kahvesine tükürdüm”Sultan Orhan’da Mert Yazıcıoğlu’nun partneri belli oldu! Faslı oyuncu başrolde - MagazinAnlaşma tamam! Partneri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...