Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Van FK’yı sahasında 2-0 yenerek gruplara kalırken, ilk defa bordo mavili takımın kalesine geçen 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan, yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

Genç yaşına rağmen kalede güven veren Onuralp kendisini rüyada gibi hissettiğini söylerken “Trabzonspor’un tarihinde çok büyük kaleciler var. Onların izinden inşallah ilerlemek istiyorum. İnşallah ben de daha fazla süre bulur kendimi geliştiririm” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor evinde turladı

METİN AKTAŞ’IN İKRAMI

Onuralp’in Van maçında takımın kaleci antrenörü Metin Aktaş’ın teknik direktör Fatih Tekke’ye yaptığı telkinlerle ilk on birde yer aldığı ortaya çıktı. Genç kaleciyi yaptığı kurtarışlardan sonra alkışlayan, soyunma odasında da özellikle tebrik eden Tekke, yayıncı kuruluşa konuştuğu sırada Onuralp’e “Metin Hoca’yı unutma” hatırlatmasında bulundu. Takımın yıldız kalecisi Onana, genç oyuncudan “Geleceğin kalecisi” olarak bahsetmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası