İstanbul Ataşehir'de tartıştığı kadın sürücüye saldıran trafik magandası gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" dedi.

İstanbul Ataşehir'de trafikte seyir halindeki bir kadınla tartışan maganda, adeta dehşeti yaşattı. O anların görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran T.T.’nin gözaltına alındığını açıkladı.

"NEDİR BU ÖFKE, NEDİR BU ZORBACA HAREKETLER?"

Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" notu ile yaptığı paylaşımda, "İstanbul Ataşehir’de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli hayat kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" ifadelerine yer verdi.

180 BİN TL CEZA, ARACA 60 GÜN MEN

Yeni Trafik Kanunu teklifi hakkında bilgi veren Yerlikaya, "İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren bu maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye, 180 bin Türk lirası idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte ‘şehir eşkıyası’ gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin" ifadelerini kullandı.

