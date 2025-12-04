İstanbul’da kasım ayında medyan konut fiyatı 6,5 milyon TL olurken; Kadıköy 19,5 milyon TL ile ilçeler bazında zirvede yer aldı. Esenyurt ise 3 milyon TL ile en ucuz ilçe konumunu devam ettirdi. Kadıköy’de 1 konut fiyatı, Esenyurt’da 6 daireye karşılık geldi. Son rakamlara bakıldığında, Boğaz hattındaki ilçelerde fiyatların arayı açtığı da görülüyor. Mega kentte kasım ayında en pahalı ve en ucuz ilçeler hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkul yatırımcısının ilk tercihi olan İstanbul’da konut fiyatları kasım ayında ortalama 6,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Ancak ilçeler bazında bakıldığında oldukça farklı bir tablo ortaya çıktı.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından kasım ayında ilandaki konutlar dikkate alınarak yapılan analizde, mega kentteki güncel konut fiyatları da belli oldu. İlanlar sıralandıktan sonra ortadaki değer esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, medyan (ortanca) değerler tespit edildi.

Yapılan analizde Kadıköy 19,5 milyon TL medyan fiyat ile en pahalı ilçe olurken; Esenyurt, 3 milyon TL ortanca değer ile en ucuz ilçe konumunu devam ettirdi. Kadıköy’de ortalama 1 daire fiyatının Esenyurt’da 6 daireye karşılık gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

EN PAHALI İLÇELER

Kasım 2025 döneminde İstanbul’un en pahalı ilçeleri:

1-Kadıköy: 19,5 milyon TL

2-Sarıyer:19,5 milyon TL

3-Beşiktaş: 18,8 milyon TL

4-Bakırköy: 18,5 milyon TL

5-Üsküdar: 12,7 milyon TL

Bu arada Beykoz 12,5 milyon TL, Zeytinburnu 8,3 milyon TL ve Ataşehir de 8,1 milyon TL fiyatla en pahalı ilçeler arasında yer aldı.

EN UCUZ İLÇELER

1-Esenyurt: 3 milyon TL

2-Silivri 4,2 milyon TL

3-Esenler: 4,2 milyon TL

4-Arnavutköy: 4,5 milyon TL

5-Sultangazi: 4,7 milyon TL

Öte yandan Fatih 4 milyon TL, Gaziosmanpaşa ve Çatalca 5 milyon TL, Avcılar ve Sultanbeyli de 5,2 milyon TL ile fiyatı en ucuz ilçeler arasında öne çıktı.

BOĞAZ HATTI FARKI AÇIYOR

İstanbul’da en pahalı konutlar Boğaz ilçeleri olarak öne çıkan Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar’ın yanı sıra; Boğaz’ın güney başlangıcında yer alan Kadıköy’de yer almaya devam etti. Bu bölgeye uzak olmasına rağmen Bakırköy de en pahalı ilçeler arasında kendini gösteriyor. Boğaz’a komşu olan ilçelerdeki fiyatların, il ortalaması ile farkının açılması da dikkatlerden kaçmadı.

FATİH DETAYI…

Konut arzının en yüksek olduğu ilçe Esenyurt “en ucuz ilçe” konumunu sürdürürken; dış çeperlerde yer alan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’de de fiyatlar uygun seviyelerde yer alıyor.

İstanbul’un merkez ilçesi olmasına rağmen Fatih, eski yapı ve küçük konut stoku ile fiyatların uygun seyrettiği ilçeler arasında görülüyor. Ancak Fatih’te dönüşümle yenilenen konutlarda fiyatların, ilçe ortalamasının üzerinde olması da dikkat çekiyor.

